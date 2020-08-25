Защита сестер Хачатурян призвала прессу воздержаться от общения с ними

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, попросила представителей СМИ не пытаться вступить с ними в контакт. Об этом Агентству "Москва" сообщил адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер.

Он попросил представителей прессы не подбегать к девушкам с микрофоном и пытаться взять какие-либо комментарии, если, например, обвиняемые появятся около суда.

Защитник объяснил, что общение со СМИ может грозить сестрам изменением меры пресечения.

Согласно данным следствия, 27 июля 2018 года девушки в квартире по предварительном сговору нанесли своему отцу многочисленные удары ножом и молотком. От полученных травм он скончался. Мотивом для совершения преступления называется острая личная неприязнь, что девушки признали сами.

Они подвергались физическому и сексуальному насилию со стороны родителя – это было подтверждено биологическими экспертизами. Ангелину и Крестину считают виновными в умышленном убийстве, а Мария может быть направлена на принудительное лечение. На момент совершения убийства отца ее признали невменяемой.

В ходе предварительных слушаний по уголовному делу девушкам продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Суд также дополнительно запретил им принимать участие в публичных массовых мероприятиях.

Очередное заседание по делу трех сестер пройдет 25 августа в 14:30.

