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Бутырский суд вернул на доследование прокурору дело младшей сестры Хачатурян Марии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ярослава Пакулина.

"Уголовное дело в отношении моей подзащитной возвращено в надзорное ведомство для устранения препятствий его рассмотрения судом", – сказал собеседник агентства.

Ранее Мосгорсуд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении старших сестер Хачатурян. Адвокат Алексей Липцер заявил, что защита попросила вернуть дело на рассмотрение прокуратуры для устранения противоречий в обвинительном заключении.

Согласно данным следствия, 27 июля 2018 года сестры Хачатурян в квартире по предварительному сговору нанесли своему отцу многочисленные удары ножом и молотком. От полученных травм он скончался. Обвинительное заключение по уголовным делам девушек утвердили в июле 2020 года.

Девушки подвергались физическому и сексуальному насилию со стороны родителя – это было подтверждено биологическими экспертизами. Ангелину и Крестину считают виновными в умышленном убийстве, а Мария может быть направлена на принудительное лечение. На момент совершения убийства отца ее признали невменяемой.

