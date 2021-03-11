СК возбудил дело против отца сестер Хачатурян – адвокат

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении погибшего Михаила Хачатуряна, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из адвокатов, участвующих в процессе.

Дело расследуется по статьям "Насильственные действия сексуального характера", "Понуждение к действиям сексуального характера" и "Истязание".

Уголовное дело касается сексуального и другого насилия в отношении дочерей мужчины. При этом официального подтверждения этой информации нет.

Мосгорсуд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении старших сестер Хачатурян. Адвокат Алексей Липцер заявил, что защита попросила вернуть дело на рассмотрение прокуратуры для устранения противоречий в обвинительном заключении.

Согласно данным следствия, 27 июля 2018 года сестры Хачатурян в квартире по предварительному сговору нанесли своему отцу многочисленные удары ножом и молотком. От полученных травм он скончался. Обвинительное заключение по уголовным делам девушек утвердили в июле 2020 года.

Девушки подвергались физическому и сексуальному насилию со стороны родителя – это было подтверждено биологическими экспертизами. Ангелину и Крестину считают виновными в умышленном убийстве, а Мария может быть направлена на принудительное лечение. На момент совершения убийства отца ее признали невменяемой.

