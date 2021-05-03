Вероятность скорой отмены масочного режима пока не очень высока – власти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вероятность отмены в ближайшем будущем масочно-перчаточного режима в столице пока не очень высока, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире программы "Слухай Эхо".

Он пояснил, что окончательного решения о возможной отмене пока нет, поскольку коронавирус еще не побежден. Немерюк подчеркнул, что и маски, и перчатки, и дистанция помогают спасать жизни. Глава ведомства обратил внимание, что Москва функционирует, как и многие другие регионы страны.

"Люди передвигаются, работают и магазины, и рестораны, в отличие от Европы и других стран, где полный локдаун и уже больше года ничего не работает", – сказал Немерюк. Он добавил, что усилиями многих людей, прежде всего врачей, мегаполису "удается сдерживать распространение" инфекции.

По его словам, власти проверят соблюдение перчаточно-масочного режима посетителями московских рынков.

Немерюк добавил, что решение о возобновлении фестивалей в Москве примут после майских праздников с учетом эпидемиологической обстановки в городе.

"Скорее всего, фестивали свою работу возобновят. Но, опять же, по срокам, я думаю, что окончательное решение будет приниматься уже после майских праздников", – сказал Немерюк.

В вагонах столичного метро и на городском транспорте контролеры проверяют маски и перчатки. С начала апреля было выявлено более 40 тысяч нарушений.

В пресс-службе добавили, что интенсивность проверок в транспорте не снижается. Как отметил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов, контролеры совместно с полицейскими фиксируют нарушения на перронах и в вагонах подземки.

Султанов призвал жителей столицы беречь свое здоровье и здоровье окружающих и не снимать средства индивидуальной защиты до конца поездки.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа зараженных "британским" штаммом коронавируса в России. По ее словам, прогноз ситуации с COVID-19 на ближайшие полгода будет зависеть в том числе от завоза мутировавших штаммов.