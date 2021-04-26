В московском метро усилили контроль ношения масок и перчаток

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В вагонах столичного метро и на городском транспорте контролеры проверяют маски и перчатки. С начала апреля было выявлено более 40 тысяч нарушений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Организатор перевозок".
"Особое внимание уделяется проверкам в поездах метро. Это связано с тем, что пассажиры зачастую пренебрегают правилами и снимают средства защиты после прохождения турникетов, несмотря на активное информирование на платформе и в вагонах", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что интенсивность проверок в транспорте не снижается.
Как отметил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов, контролеры совместно с полицейскими фиксируют нарушения на перронах и в вагонах подземки.
"Важно соблюдать эпидемиологические правила не только на входе в транспорт, но и на протяжении всей поездки", – подчеркнул он.
Султанов призвал жителей столицы беречь свое здоровье и здоровье окружающих и не снимать средства индивидуальной защиты до конца поездки.
Ранее Султанов рассказал, что 99% пассажиров заходят в московское метро в масках. По его словам, контролеры успевают проверить практически все станции метро и маршруты наземного городского транспорта за неделю. Соблюдение необходимых требований контролируют около 1,8 тысячи сотрудников московского транспорта.
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