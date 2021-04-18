Названо количество пассажиров московского метро в масках

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов рассказал, что 99% пассажиров заходят в московское метро в масках, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По его словам, проверки по наличию у пассажиров средств индивидуальной защиты продолжаются.

"Несмотря на снятие ряда ограничений в начале года, это все еще важнейшая рекомендация врачей, поэтому и маски, и перчатки нужно продолжать носить", – отметил он.

Султанов также добавил, что контролеры успевают проверить практически все станции метро и маршруты наземного городского транспорта за неделю. Соблюдение необходимых требований контролируют около 1,8 тысяч сотрудников московского транспорта.

Ранее инфекционист назвал причину роста числа заболевших COVID-19 в Москве. По его словам это может быть связано с увеличением количества тестов.