Инфекционист назвал причину роста числа заболевших COVID-19 в Москве

Эксперт рассказал о вероятности третьей волны COVID-19 в столице
Рост заболеваемости коронавирусом в Москве может быть связан с увеличением количества тестов, заявил в беседе с Москвой 24 врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Однако специалист допустил вероятность новой волны коронавируса в Москве. Тимаков отметил, что стоит дождаться понедельника и оценить цифры, которые придут в начале недели.
"Я очень надеюсь, что рост заболеваемости, который есть, – это еженедельная пила так называемая. Потому что мы обсуждали, что в конце недели идет рост в связи с тем, что больше тестов делается в начале недели и они попадают в статистику", – сказал эксперт.
Он добавил, что рассчитывает на снижение показателей, однако не удивится и дальнейшему росту.
"На самом деле успокаивать-то я сильно не буду, потому что мы с вами с начала февраля говорили о том, что я прогнозировал возможный рост заболеваемости как раз в середине апреля", – сообщил Тимаков.
Если ситуация будет ухудшаться, не исключены дополнительные ограничения от властей, однако они вряд ли будут такими жесткими, как в Европе, предположил специалист.
Тимаков напомнил, что расслабляться рано: необходимо продолжать носить маски, соблюдать меры дистанцирования и правила гигиены.
Иммунитет, который вырабатывается после вакцинации, эксперт назвал полноценным, а вот переболевшие в начале пандемии в легкой форме находятся в группе риска, так как их иммунитет постепенно снижается.
Что касается прогноза на лето, Тимаков выразил беспокойство из-за выезда граждан за рубеж.
"Есть большая тревога по поводу выезда наших туристов за рубеж, в курортные страны, туда, где будут находиться и отдыхать люди из разных частей света, из разных регионов, в которых вирус мутирует по своему пути. И в этих конгломератах, например в Турции, вирус будет иметь очень большие предпосылки стать комбинированной инфекцией и приобрести свойства от других вирусов", – сказал собеседник.
Однако он уточнил, что поведение инфекции летом напрямую зависит от ситуации весной.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предрек России "двадцать пятую волну" коронавируса. Он добавил, что, так как заболевание перейдет в разряд сезонных, россиянам придется прививаться раз в год или два.
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