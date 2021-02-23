Эксперт заявил о всплеске заболеваемости COVID-19 в России в середине апреля

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В середине апреля Россию ждет новый всплеск заболеваемости коронавирусом, заявил Москве 24 главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

Он предположил, что в стране может распространяться в том числе "британский" штамм инфекции.

"Через 1,5–2 месяца, в середине апреля мы, к сожалению, увидим скачок роста заболеваемости. Я боюсь, что к нам придет тот самый смутировавший британский коронавирус", – прокомментировал Тимаков.

Специалист подчеркнул, что всплеск может быть очень сильным, если граждане не будут соблюдать антиковидные меры.

"Нам нужно продержаться, на самом деле, до начала июня – средняя полоса [России], я имею в виду. Регионы, где тепло уже наступает, и солнышко уже вышло, – до начала мая", – ответил врач на вопрос о том, как долго нужно будет соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.

Ранее Росздравнадзор зарегистрировал первую в РФ тест-систему, способную выявлять "британскую" версию коронавируса. Способ определять "британский" вариант вируса разработали в Национальном исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова. В программе также приняла участие компания ДНК-технологии.

