Инфекционист не исключил, что американцам придется носить маски и в 2022 году

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Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что в целях защиты от коронавируса американцам, возможно, придется носить маски и в 2022 году. Об этом он сообщил в эфире телеканала CNN.

Он также отметил, что предсказать, когда люди вернутся к привычному образу жизни, не может. До этого он и президент США Джо Байден выражали надежду, что это может произойти к следующему году.

"Я поддерживаю президента в мнении, что мы будем приближаться к нормальной ситуации с наступлением осени и зимы. Может, это будет не полностью, как это было в ноябре 2019 года, но это будет гораздо лучше того, что происходит сейчас", – пояснил он.

По словам Фаучи, сроки ношения масок зависят от динамики распространения вируса.

Ранее австралийские ученые оценили скорость исчезновения иммунитета после заражения COVID-19. По данным специалистов, вакцины против коронавируса призваны вызывать более сильные реакции антител, чем естественная инфекция.