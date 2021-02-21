Инфекционист не исключил, что американцам придется носить маски и в 2022 году

21 февраля, 19:27
Фото: ТАСС/Marcio Jose Sanchez/AP
Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что в целях защиты от коронавируса американцам, возможно, придется носить маски и в 2022 году. Об этом он сообщил в эфире телеканала CNN.
Он также отметил, что предсказать, когда люди вернутся к привычному образу жизни, не может. До этого он и президент США Джо Байден выражали надежду, что это может произойти к следующему году.
"Я поддерживаю президента в мнении, что мы будем приближаться к нормальной ситуации с наступлением осени и зимы. Может, это будет не полностью, как это было в ноябре 2019 года, но это будет гораздо лучше того, что происходит сейчас", – пояснил он.
По словам Фаучи, сроки ношения масок зависят от динамики распространения вируса.
Ранее австралийские ученые оценили скорость исчезновения иммунитета после заражения COVID-19. По данным специалистов, вакцины против коронавируса призваны вызывать более сильные реакции антител, чем естественная инфекция.
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