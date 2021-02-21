Специалист из Германии рассказал, когда пандемию удастся взять под контроль

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В ФРГ взять пандемию под контроль удастся во второй половине текущего года. В этом убежден руководитель Междисциплинарной ассоциации интенсивной терапии и неотложной медицины Германии Гернот Маркс, сообщает Augsburger Allgemeine.

"Если удастся сейчас в скором времени привить всех жителей, то в конце третьего квартала 2021 года мы возьмем под контроль ситуацию с коронавирусом", – считает он.

Маркс добавил, что вакцинация является важной составляющей данного вопроса, иначе постоянно будут появляться новые мутации.

Ранее власти Германии приняли решение продлить карантинные меры в стране до 7 марта.