Власти Германии продлили карантинные меры на территории страны до 7 марта

Фото: ТАСС/Michael Probst/AP

Власти Германии приняли решение продлить карантинные меры в стране до 7 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, принятый по итогам совещания канцлера Германии Ангелы Меркель с главами регионов.

"Действующие решения канцлера и премьер-министров федеральных земель остаются по-прежнему в силе, если этим постановлением не предусматриваются какие-либо изменения. Земельные власти соответствующим образом адаптируют их распоряжения и продлят их до 7 марта", – говорится в документе.

С 1 марта в стране откроют парикмахерские, однако там должны соблюдаться санитарные правила. Решение об открытии школ остается за главами федеральных земель. Дальнейшие шаги по ослаблению локдауна будут приниматься только в случае, если в течение недели число новых случаев заражения будет ниже 35 на 100 тысяч жителей.

С 16 декабря в ФРГ действуют жесткие карантинные меры, в рамках которых закрыли все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и других магазинов с жизненно необходимыми товарами, также временно прекратили работу парикмахерские, музеи, театры и косметические салоны.

Ранее в Великобритании объявили третий национальный локдаун из-за ситуации с коронавирусом. Британские школы перевели на удаленный режим. Жители страны получили право выходить из дома только на прогулку, в больницу или в магазин. При этом граждан с тяжелыми хроническими заболеваниями попросили не покидать свои жилища.

