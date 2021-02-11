Власти Германии продлили карантинные меры на территории страны до 7 марта

11:40
Фото: ТАСС/Michael Probst/AP
Власти Германии приняли решение продлить карантинные меры в стране до 7 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, принятый по итогам совещания канцлера Германии Ангелы Меркель с главами регионов.
"Действующие решения канцлера и премьер-министров федеральных земель остаются по-прежнему в силе, если этим постановлением не предусматриваются какие-либо изменения. Земельные власти соответствующим образом адаптируют их распоряжения и продлят их до 7 марта", – говорится в документе.
С 1 марта в стране откроют парикмахерские, однако там должны соблюдаться санитарные правила. Решение об открытии школ остается за главами федеральных земель. Дальнейшие шаги по ослаблению локдауна будут приниматься только в случае, если в течение недели число новых случаев заражения будет ниже 35 на 100 тысяч жителей.
С 16 декабря в ФРГ действуют жесткие карантинные меры, в рамках которых закрыли все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и других магазинов с жизненно необходимыми товарами, также временно прекратили работу парикмахерские, музеи, театры и косметические салоны.
Ранее в Великобритании объявили третий национальный локдаун из-за ситуации с коронавирусом. Британские школы перевели на удаленный режим. Жители страны получили право выходить из дома только на прогулку, в больницу или в магазин. При этом граждан с тяжелыми хроническими заболеваниями попросили не покидать свои жилища.
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