В 20 странах мира число заразившихся COVID-19 превысило миллион

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В 20 странах мира число заболевших коронавирусом превысило 1 миллион человек, сообщает ТАСС. В общей сложности на эти государства приходится около 80% от общего количества инфицированных, которое сейчас составляет 104,4 миллиона.

К этому списку добавилась Чехия, а в ближайшее время его пополнят Нидерланды. В двух странах заболевших уже более 10 миллионов, в 11 – свыше 2 миллионов, в 14 – больше 1,5 миллиона.

Первое место в мире по числу инфицированных занимают США, где за время пандемии зафиксировали более 26,55 миллиона случаев заражения, следом идут Индия с 10,79 миллиона случаев, Бразилия (9,34 миллиона), Россия (3,91 миллиона) и Великобритания (3,87 миллиона). На десятом месте расположилась Германия, где зафиксировано 2,25 миллиона случаев, а Чехия занимает 20-ю позицию (1,01 миллиона).

Если же рассматривать относительные показатели, то на первом месте будет именно Чехия, где на 100 тысяч жителей приходится 9,47 тысячи инфицированных. Следом идут США (8,17 тысячи) и группа европейских стран – Испания (6,23 тысячи), Великобритания (5,68 тысячи), Франция (4,97 тысячи).

Россия (2,68 тысячи заразившихся на каждые 100 тысяч жителей) находится ближе к концу списка, а замыкают его такие густонаселенные страны, как Индия (0,77 тысячи) и Индонезия (0,4 тысячи).

Чтобы точно оценить эпидемиологическую ситуацию в стране и выяснить, сколько пациентов продолжают лечение прямо сейчас, аналитики сравнивают данные по количеству заболевших и выздоровевших.

Больше всего активных больных в США (9,78 миллиона человек), Франции (2,94 миллиона), Великобритании (1,95 миллиона), Бразилии (875,4 тысячи) и России. Меньше всего – в Перу (47,6 тысячи).

Самое большое число летальных исходов из-за коронавируса зарегистрировано в США (450,8 тысячи), Бразилии (227,6 тысячи), Мексике (161,2 тысячи), Индии (154,7 тысячи) и Великобритании (109,5 тысячи).

Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок рассказал, что ограничительные меры из-за коронавируса в стране отменят не скоро.

По его словам, из-за локдауна число заражений начало снижаться, но страна еще очень далеко от того, чтобы их стало достаточно мало. Он подчеркнул, что у специалистов пока еще нет точных данных о степени опасности обнаруженного ранее нового штамма коронавируса. Министр отметил, что проводились различные исследования и все давали разные показания, однако он уточнил, что штамм действительно передается легче.

В Великобритании объявили третий национальный локдаун из-за ситуации с коронавирусом. Британские школы перевели на удаленный режим. Жители страны получили право выходить из дома только на прогулку, в больницу или в магазин. При этом граждан с тяжелыми хроническими заболеваниями попросили не покидать свои дома.

Всего в Великобритании за время пандемии выявили более 3,7 миллиона случаев коронавируса, свыше 103,1 тысячи инфицированных скончались.

