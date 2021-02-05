В 20 странах мира число заразившихся COVID-19 превысило миллион

13:52
Фото: Ali Shirband/Mizan News Agency via AP
В 20 странах мира число заболевших коронавирусом превысило 1 миллион человек, сообщает ТАСС. В общей сложности на эти государства приходится около 80% от общего количества инфицированных, которое сейчас составляет 104,4 миллиона.
К этому списку добавилась Чехия, а в ближайшее время его пополнят Нидерланды. В двух странах заболевших уже более 10 миллионов, в 11 – свыше 2 миллионов, в 14 – больше 1,5 миллиона.
Первое место в мире по числу инфицированных занимают США, где за время пандемии зафиксировали более 26,55 миллиона случаев заражения, следом идут Индия с 10,79 миллиона случаев, Бразилия (9,34 миллиона), Россия (3,91 миллиона) и Великобритания (3,87 миллиона). На десятом месте расположилась Германия, где зафиксировано 2,25 миллиона случаев, а Чехия занимает 20-ю позицию (1,01 миллиона).
Если же рассматривать относительные показатели, то на первом месте будет именно Чехия, где на 100 тысяч жителей приходится 9,47 тысячи инфицированных. Следом идут США (8,17 тысячи) и группа европейских стран – Испания (6,23 тысячи), Великобритания (5,68 тысячи), Франция (4,97 тысячи).
Россия (2,68 тысячи заразившихся на каждые 100 тысяч жителей) находится ближе к концу списка, а замыкают его такие густонаселенные страны, как Индия (0,77 тысячи) и Индонезия (0,4 тысячи).
Чтобы точно оценить эпидемиологическую ситуацию в стране и выяснить, сколько пациентов продолжают лечение прямо сейчас, аналитики сравнивают данные по количеству заболевших и выздоровевших.
Больше всего активных больных в США (9,78 миллиона человек), Франции (2,94 миллиона), Великобритании (1,95 миллиона), Бразилии (875,4 тысячи) и России. Меньше всего – в Перу (47,6 тысячи).
Самое большое число летальных исходов из-за коронавируса зарегистрировано в США (450,8 тысячи), Бразилии (227,6 тысячи), Мексике (161,2 тысячи), Индии (154,7 тысячи) и Великобритании (109,5 тысячи).
Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок рассказал, что ограничительные меры из-за коронавируса в стране отменят не скоро.
По его словам, из-за локдауна число заражений начало снижаться, но страна еще очень далеко от того, чтобы их стало достаточно мало. Он подчеркнул, что у специалистов пока еще нет точных данных о степени опасности обнаруженного ранее нового штамма коронавируса. Министр отметил, что проводились различные исследования и все давали разные показания, однако он уточнил, что штамм действительно передается легче.
В Великобритании объявили третий национальный локдаун из-за ситуации с коронавирусом. Британские школы перевели на удаленный режим. Жители страны получили право выходить из дома только на прогулку, в больницу или в магазин. При этом граждан с тяжелыми хроническими заболеваниями попросили не покидать свои дома.
Всего в Великобритании за время пандемии выявили более 3,7 миллиона случаев коронавируса, свыше 103,1 тысячи инфицированных скончались.
Жительница Лондона рассказала о национальном локдауне в Великобритании
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: