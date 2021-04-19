Эксперты поспорили о необходимости ввести бессрочный масочный режим в РФ

Каждый седьмой россиянин поддерживает введение бессрочного масочного режима в общественных местах. Соответствующие выводы на основе опроса сделали специалисты сервиса Superjob. При этом большинство респондентов все же не одобрили такую идею. Разбираемся, в чем плюсы и минусы постоянного ношения масок.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Опасение за себя

В опросе приняли участие представители экономически активного населения из всех округов России. Против того, чтобы масочный режим в общественных местах стал бессрочным, высказались 64% опрошенных. За введение подобных мер проголосовали 15% участников. Причем из них идею чаще всего одобряла молодежь до 24 лет.

Среди городов в лидерах по количеству поддержавших оказался Челябинск. Здесь за бессрочный масочный режим проголосовали 22% респондентов. По 21% опрошенных одобрили меру в Красноярске и Уфе. По их мнению, это замедлит распространение любых видов инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Высокий процент поддержки и в Москве. За сохранение масок проголосовали 18% жителей столицы. Против оказались 67%, еще 15% затруднились ответить. Среди городов – участников опроса наименьшую поддержку постоянный масочный режим нашел в Волгограде. Здесь всего 10% проголосовавших за.

Ранее депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко спрогнозировал, что россияне никогда не откажутся от масок. Он уверен, что даже по окончании пандемии коронавируса их ношение должно стать элементом национальной культуры.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Не будет лишним?

Молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев рассказал Москве 24, что в целом одобряет бессрочный масочный режим.

"Я за масочный режим, который уже давно действует в той же Японии. Там это стало частью культуры. Действительно, массовое скопление людей – это источник заражения, в первую очередь вирусами. И самое главное, чтобы маска оказалась на зараженном человеке. Ведь он может или пока не чувствовать симптомы болезни, или почувствовать, но все равно решить сходить в магазин либо на работу", – заявил эксперт.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Когда, я надеюсь, эпидемия коронавируса закончится, требования к масочному режиму не должны быть такими строгими. Но если вы пошли, например, в большой торговый центр и надели на себя маску – это хорошая идея.

"Тут есть вопрос со стороны персонала. Покупатель заходит в торговый центр максимум на несколько часов. А заставлять сотрудников постоянно носить маски может быть проблематично. Потому что это реальная нагрузка для человека", – говорит Скулачев.

Эксперт подчеркнул, что бессрочный масочный режим снизил бы в России распространение гриппа и других респираторных заболеваний. Также мера может защитить от вспышек новых инфекций, добавил Скулачев.



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В свою очередь, врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков уверен, что введение масочного режима нужно практиковать только по необходимости.

"Допустим, сейчас у нас еще есть большой риск, что заболеваемость коронавирусом снова повысится. И есть тот самый злополучный "британский" штамм, который к нам пришел, но пока еще не развился. И если мы сейчас отметим масочный режим, то есть большие риски, что люди будут активно болеть. Поэтому пока он необходим", – объяснил Тимаков Москве 24.





Евгений Тимаков врач-инфекционист, вакцинолог Бессрочный масочный режим необоснован и нецелесообразен. Он должен быть введен в тот момент, когда необходим.

"От постоянного ношения масок для здоровья особо сильных последствий не будет, кроме летних периодов. Потому что в жару лицо потеет и преет, кожные заболевания возрастут на ура. Плюс повысятся заболевания ЛОР-органов", – считает эксперт.

Врач отметил, что вне периодов эпидемий носить маску из-за боязни чем-либо заразиться можно по желанию. Если и вводить бессрочный масочный режим, то рекомендательный и не сопровождающийся штрафными санкциями, подытожил Тимаков.



