Онищенко заявил, что россияне не откажутся от ношения масок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что жители России не перестанут носить маски даже после окончания пандемии коронавируса, по его мнению, это должно стать элементом национальной культуры. Об этом сообщает РИА Новости.

"Никогда. Потому что в связи с коронавирусом я уже рассказал: у нас каждую весну и осень приходит грипп – тоже будете отказываться? Это должно быть элементом нашей культуры, что тут такого?" – сказал депутат, отвечая на вопрос, когда россияне откажутся от ношения масок.

Онищенко отметил, что развитие ситуации с COVID-19 в Москве носило бы не такой интенсивный характер, если бы не столичное метро. По словам академика, ношение маски в метрополитене сводит этот негативный фактор к минимуму.

"Не будь у нас в Москве такой цивилизации, как метро, то, наверно, интенсивность эпидпроцесса была бы меньше. Но, если мы в метро будем ездить в маске, мы этот фактор негативный нивелируем", – пояснил Онищенко.

Ранее Онищенко заявил, что коронавирус в России можно победить за две недели, если все без исключения жители страны будут строжайшим образом следовать эпидемиологическим нормам, в том числе носить маски и перчатки. По его словам, именно такой вариант борьбы с коронавирусом выбрали в Китае.