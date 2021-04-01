Первую российскую вакцину от COVID-19 для животных презентуют в технополисе "Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Первую российскую вакцину от коронавируса для животных представят в апреле на ветеринарном конгрессе в технополисе "Москва". Об этом сообщается на сайте особой экономической зоны.
"Х Международный ветеринарный конгресс пройдет с 20 по 23 апреля на площадке ОЭЗ "Технополис "Москва" в Печатниках. В рамках мероприятия пройдет открытая презентация первой российской вакцины от COVID-19 для животных, которую разработали ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных", – заявил гендиректор технопарка Геннадий Дегтев, чьи слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что в рамках мероприятия обсудят ветеринарное обслуживание животноводства, применение современных ветеринарных лекарственных препаратов, кормов и добавок и цифровизацию отрасли.
"Международный ветеринарный конгресс <...> является местом притяжения инноваций в отечественной агропромышленной отрасли. Это созвучно миссии особой экономической зоны Москвы, где разрабатываются прорывные решения, применяемые во многих отраслях науки и промышленности, в том числе в животноводстве", – подчеркнул Дегтев.
По его словам, на территории технополиса базируются компании, занимающиеся производством высокотехнологичной продукции для животноводства и ветеринарии. Так, предприятие-резидент ОЭЗ "Микрон" выпускает системы для мониторинга состояния крупного рогатого скота с помощью мобильного приложения и миниатюрные электронные ушные бирки для маркировки животных.
Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 для животных. Массовое производство препарата может быть запущено в апреле на крупнейшей в России платформе по изготовлению препаратов для животных.
Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от COVID-19 для животных
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