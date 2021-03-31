В Россельхознадзоре рассказали о стоимости вакцинации домашних животных от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стоимость вакцинации домашних животных от COVID-19 в России составит примерно 500 рублей, сообщила ТАСС советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Стоимость вакцинации для домашних животных для обычных граждан Российской Федерации – около 500 рублей", – сказала она.

Мелано уточнила, что цена будет гибкой в зависимости от количества необходимых доз вакцины.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 для животных. Массовое производство препарата может быть запущено в апреле на крупнейшей в России платформе по изготовлению препаратов для животных.