Ветеринар дал рекомендации, как подготовить животное к прививке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Ветеринарный врач Татьяна Гольнева рассказала Москве 24, как правильно подготовить своего питомца к вакцинации, а также объяснила, в каких случаях после введения препарата следует вновь обратиться к специалисту.

Ранее стало известно, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции для животных. Препарат называется "Карнивак-Ков", его разработал подведомственный Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ"). Уточняется, что массовое производство вакцины могут запустить уже в апреле.

"В целом все вакцинации проводятся по единым рекомендациям, с едиными правилами и требованиями. Животное осматривает врач на предмет повышенной температуры, каких-то заболеваний. Если у врача возникают какие-то сомнения, то он сначала предложит животное обследовать: анализ крови, УЗИ, рентген", – объяснила Гольнева.

Если же питомец хорошо себя чувствует: ест, пьет, у него хороший вес, яркие глаза без выделений, нормальная температура, то такие животные условно являются клинически здоровыми и их вакцинируют, добавила ветеринар.

Но к прививке важно подготовиться, например провести противопаразитарную обработку.





Татьяна Гольнева ветеринарный врач Всегда рекомендуют прогнать глистов, обработать от блох и других насекомых, потому что паразиты очень сильно ослабляют организм и аллергизируют его, что может увеличить количество побочных эффектов, потому что организм может выдать какую-то гиперчувствительность, реакцию.

Эксперт подчеркнула, что нельзя вакцинировать животных, если они находятся в ослабленном состоянии: прооперированных, выздоравливающих, кормящих или же беременных, тех, кто в принципе имеет проблемы с иммунитетом или же находится на химиотерапии. В эти периоды, по мнению Гольневой, прививка может спровоцировать максимальные побочные эффекты.

Кроме того, ветеринар объяснила, что уже после прививки организм испытывает некоторую встряску, поэтому у животного может расстроиться стул, появиться вялость, оно начнет больше спать, меньше есть, его может однократно стошнить.

"Если это произошло в день вакцинации или на следующий день, то это укладывается в ответ организма на введение вакцины. И не стоит беспокоиться", – объяснила специалист.





Татьяна Гольнева ветеринарный врач Беспокоиться и наблюдать стоит, если животное несколько дней после вакцинации не приходит в норму: у него угнетенное состояние, появляются симптомы, которых не было, например слезотечение, течение из носа, высокая температура тоже в течение нескольких дней. Тогда нужно обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что в апреле в Москве начнут работать дополнительные 40 мобильных пунктов вакцинации животных от бешенства. Они появятся возле площадок для выгула собак во всех округах, сказано на портале мэра и правительства столицы.

Вакцинация будет проводиться бесплатно. Получить подробную информацию с адресами размещения пунктов можно на сайте. Каждый месяц расписание будет обновляться.