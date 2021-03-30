Эксперты оценили законопроект об обязательной регистрации домашних животных

В Госдуму внесли законопроект об обязательной регистрации и учете домашних животных. По мнению авторов инициативы, это поможет возвращать потерявшихся питомцев владельцам и позволит сократить число беспризорных животных. Разбираемся, повлияет ли новый подход на ответственность хозяев и сократит ли число бездомных животных.



Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Рексы и барсики под контролем

Законодательное собрание Челябинской области внесло в Госдуму законопроект об обязательной регистрации и учете домашних животных. Изменения могут коснуться закона "Об ответственном обращении с животными" и других документов. Если инициативу поддержат, она вступит в силу 1 января 2022 года.

"Важный шаг на пути урегулирования общественных отношений в области обращения с животными как в целях их защиты, так и для укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманно­сти, обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными", – говорится в пояснительной записке к документу.

По мнению авторов законопроекта, нововведение позволит решить проблему с бездомными животными, поскольку их ряды зачастую пополняют брошенные или потерявшиеся питомцы. Обязательная регистрация поможет возвращать четвероногих любимцев владельцам и сдерживать безответственных хозяев, которые планируют выгнать их на улицу. Сам порядок регистрации будут определять региональные власти.

Вместе с тем предлагается изменить правила, которые касаются бродячих животных (сейчас их отлавливают, стерилизуют и возвращают в привычные места обитания).





из пояснительной записки к законопроекту Учитывая потенциальную опасность безнадзорных животных, в целях минимизации их контакта с детьми, пенсионерами, пациентами медицинских организаций предлагается установить исключение, запретив возврат животных на территории социально значимых объектов, на которых они были отловлены.

Уточняется, что к таким местам относятся организации дошкольного образования, школы, медучреждения, детские площадки. Кроме того, предлагается дать возможность федеральным органам исполнительной власти определять правила содержания питомцев.



Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Подсчет на пользу?

Зоозащитники в целом положительно оценивают инициативу об обязательной регистрации питомцев. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила юрист, президент благотворительного фонда "Забытые животные" Анастасия Комагина.

При этом, по мнению эксперта, регистрация должна внедряться в составе комплекса мер, иначе проблема с бездомными животными в России не решится.





Анастасия Комагина президент фонда "Забытые животные" Регистрация нужна и без нее никуда, если делать подход цивилизованным, где идет ответственность владельцев, повышение сознательности граждан... Она сработает вместе с другими мерами. Например, вместе с безвозвратным отловом в приюты, льготной стерилизацией, ограничением разведения, то есть нужно перекрыть кран пополнения бездомных животных.

В качестве примера специалист привела опыт западных стран, где действует безвозвратный отлов собак. При обнаружении животного на улице без владельца люди вызывают представителя местного приюта или же полицейского. Животного забирают, проверяют по чипу, находят хозяина, выясняют, потерялось оно или же его выбросили. "Если не находят владельца или если хозяин от животного отказался либо погиб, собаку определяют в приют", – сказала эксперт.

Вместе с тем, по мнению Комагиной, в борьбе за ответственное отношение к животным введение штрафов для хозяев не поможет.

В свою очередь, ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков заявил Москве 24, что законопроект поспособствует возвращению потерявшихся домашних животных хозяевам. "Но при условии, что у нас будет единая для всех база (на данный момент таких баз несколько. – Прим. ред.)", – сказал эксперт.

При этом, если владелец решил избавиться от своего питомца, инициатива поможет с этим бороться, считает Шеляков. "Заводя домашнее животное, человек должен с полной ответственностью обеспечить ветеринарное обслуживание, питание, регуляцию потомства и так далее", – добавил специалист.

Однако, прежде чем принимать такой законопроект, важно провести просветительскую работу среди населения. Если все сделать правильно, это поможет повысить ответственность хозяев, подытожил ветеринар.