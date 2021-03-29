Эксперт оценил риски распространения коронавируса среди животных

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Молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев в беседе с Москвой 24 оценил риски, связанные с распространением коронавируса среди животных.

Ранее о возможном распространении инфекции среди сельскохозяйственных и домашних животных заявил директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. Специалист добавил, что необходимо быть готовыми к длительному существованию с этим возбудителем.

Скулачев пояснил, что для снижения рисков для человека в первую очередь необходимо обратить внимание на сельскохозяйственных животных.

"Основная опасность исходит от звероферм. Вирус может меняться только внутри живого организма. Для этого ему необходимо передаваться от одного организма к другому. Тогда начинается соревнование разных штаммов, в котором может отобраться наиболее опасный из них. Чтобы это происходило, в одном месте должно быть много тысяч, а то и миллионов животных, среди которых начнет циркулировать вирус", – объясняет Скулачев.

Эксперт добавил, что такое развитие событий с домашними животными маловероятно, так как никто у себя не содержит столь большое количество зверей.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова С сельскохозяйственными животными передача коронавируса зафиксирована и хорошо описана в Дании. Насколько я знаю, передача вируса от норок к человеку не зафиксирована. Поэтому опасность заражения от животных пока гипотетическая.

Россельхознадзор в конце апреля планирует представить вакцину "Карнивак-Ков", которая предназначена для профилактики коронавирусной инфекции у пушных зверей, собак и кошек. Скулачев отметил, что работа по ее созданию направлена на защиту людей от каких бы то ни было потенциальных угроз.

Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в разговоре с Москве 24 согласился, что распространение коронавирусной инфекции между животными "до некоторой степени опасно для человека". Однако, по его словам, преувеличивать риски в данной ситуации не стоит.





Алексей Аграновский профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Чтобы понять эпидемиологический потенциал животных и их чувствительность к этому вирусу, вопрос необходимо тщательно изучать. Но хорошо, что специалисты уже подготовили необходимую вакцину.

Ранее о симптомах коронавируса у домашних животных рассказали в Россельхознадзоре. Специалисты отмечают, что болезни подвержены кошки и собаки, причем последние в основном переносят ее без внешних симптомов. Что же касается кошек, то они могут кашлять и чихать.

Вместе с тем специалисты напомнили, что на данный момент у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не имеется доказательной базы о возможности передачи коронавируса от животного к человеку.