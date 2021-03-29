ВОЗ назвала вероятную причину появления коронавируса

10:51
Фото: AP/Ng Han Guan
Коронавирусная инфекция, скорее всего, передалась человеку от летучих мышей через промежуточное звено. Возможные причины распространения COVID-19 озвучили в предварительном итоговом отчете Всемирной организации здравоохранения и Китая, сообщает издание Associated Press.
В докладе указано четыре вероятных сценария передачи COVID-19 человеку по степени вероятности. Так, эксперты рассматривают версию с утечкой болезни из лаборатории как "крайне маловероятную".
Как уверены исследователи, "вероятно" или "очень вероятно", что передача произошла от летучих мышей к людям через какое-то другое животное.
Заражение напрямую через летучих мышей рассматривают как просто "вероятное". Допускается, но с "низкой вероятностью" сценарий заражения через продукты питания.
Ближайшего "родственника" вызвавшего пандемию вируса выявили у летучих мышей, однако "эволюционная дистанция между этими вирусами и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий и предполагается наличие промежуточного звена".
Аналогичные вирусы нашли у панголинов, но этой инфекции также подвержены норки и кошки, в результате переносчиками могли выступить и они.
Выводы сделаны на основании визита группы международных специалистов ВОЗ в Ухань, где произошла вспышка болезни. Специалисты приехали туда 14 января. Дата публикации отчета в настоящий момент неизвестна, сроки ранее переносились.
Ранее эксперты ВОЗ, расследовавшие источник появления COVID-19 в китайском Ухане, заявили, что причина распространения коронавируса может крыться в торговле дикими животными в Китае.
Ровно год назад в Москве вступил в силу режим самоизоляции из-за коронавируса
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