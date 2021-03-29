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Общество

05:01

Гинцбург предупредил о массовом заражении коронавирусом домашних животных

общество животные медицина

Фото: depositphotos/pitoluck21@mail.ru

Директор Института имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что на следующем этапе пандемии коронавируса произойдет заражение сельскохозяйственных и домашних животных.

В интервью газете "Известия" академик РАН сообщил, что инфекция еще не реализовала свой патогенный потенциал.

Он подчеркнул, что человечество защитит себя от COVID-19 c помощью вакцин в течение года, однако "к этому моменту будут заражены домашние животные".

"Поэтому вокруг нас будут присутствовать постоянно очаги этого возбудителя, который при этом будет еще эволюционировать", – отметил ученый.

По словам Гинцбурга, человечеству надо быть готовым к длительному сосуществованию с возбудителем COVID-19.

"SARS-CoV-2 ведет себя как мушкетер, который не прячется, а смело фехтует, обманывает, придумывает финты. Он на виду. Он среди вирусов самый большой позер", – заметил ученый.

Даже ВИЧ, по мнению специалиста, хотя и является особым вирусом, но "не отличается такой широтой поражения как наших клеток, так и клеток других млекопитающих".

Ученые ранее рассказали, что коронавирусу подвержены самые популярные питомцы – кошки и собаки. При этом псы, как правило, переносят COVID-19, не проявляя внешних симптомов.

Инфицированные кошки могут кашлять и чихать. Также у них может повышаться температура, появляться выделения из носа и глаз, а в отдельных случаях рвота и диарея.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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