Гинцбург предупредил о массовом заражении коронавирусом домашних животных

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Директор Института имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что на следующем этапе пандемии коронавируса произойдет заражение сельскохозяйственных и домашних животных.
В интервью газете "Известия" академик РАН сообщил, что инфекция еще не реализовала свой патогенный потенциал.
Он подчеркнул, что человечество защитит себя от COVID-19 c помощью вакцин в течение года, однако "к этому моменту будут заражены домашние животные".
"Поэтому вокруг нас будут присутствовать постоянно очаги этого возбудителя, который при этом будет еще эволюционировать", – отметил ученый.
По словам Гинцбурга, человечеству надо быть готовым к длительному сосуществованию с возбудителем COVID-19.
"SARS-CoV-2 ведет себя как мушкетер, который не прячется, а смело фехтует, обманывает, придумывает финты. Он на виду. Он среди вирусов самый большой позер", – заметил ученый.
Даже ВИЧ, по мнению специалиста, хотя и является особым вирусом, но "не отличается такой широтой поражения как наших клеток, так и клеток других млекопитающих".
Ученые ранее рассказали, что коронавирусу подвержены самые популярные питомцы – кошки и собаки. При этом псы, как правило, переносят COVID-19, не проявляя внешних симптомов.
Инфицированные кошки могут кашлять и чихать. Также у них может повышаться температура, появляться выделения из носа и глаз, а в отдельных случаях рвота и диарея.
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