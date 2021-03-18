Российские ученые разработали вакцину против коронавируса для животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вакцина от коронавирусной инфекции для животных сейчас находится на стадии регистрации. Россельхознадзор планирует представить ее в конце апреля. Об этом сообщается на сайте издания "Ветеринария и жизнь".

"Вакцина находится на стадии регистрации и появится на рынке в ближайшее время. Уже открыт предзаказ на новый препарат", – говорится в сообщении.

Презентовать вакцину должны в рамках X Международного ветеринарного конгресса, который будет проходить в Москве с 20 по 23 апреля.

Вакцина "Карнивак-Ков" предназначена для профилактики COVID-19 у пушных зверей, собак и кошек. Разработкой вакцины занимался Федеральный центр охраны здоровья животных.

Ранее сообщалось об обнаружении в России "южноафриканского" штамма коронавируса.