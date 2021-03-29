Акция по чипированию питомцев стартует в столичных ветклиниках с 1 апреля

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В государственных ветеринарных клиниках столицы с 1 апреля стартует акция по чипированию домашних животных. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного комитета ветеринарии.
Как уточняется, горожане в течение месяца смогут чипировать питомца за 706 рублей.
В пресс-службе подчеркнули, что установка чипа в ветклинике занимает несколько минут, процедура абсолютно безопасна для животного. Капсула вводится под кожу в области холки при помощи одноразового аппликатора. Сам по себе микрочип без сканера неактивен.
"Капсула содержит персональный 15-значный номер, по которому можно идентифицировать питомца. Информацию о нем вносят в автоматизированную систему, где формируется общая база данных чипированных питомцев. Если животное потеряется и попадет в приют или ветеринарную клинику, ветеринары с помощью сканера считают номер с чипа и найдут хозяина", – говорится в сообщении.
В столичном комитете ветеринарии пояснили, что микрочип позволяет опознать животное даже за пределами РФ и может потребоваться для путешествий.
В 2020 году в государственных ветеринарных клиниках столицы чипировали более 5,6 тысячи домашних животных. Чипировать можно не только собак и кошек, но и хорьков, енотов, сурикатов, рептилий, крупных попугаев и павлинов.
На сегодняшний день на портале mos.ru работает сервис по поиску пропавших животных, где можно подать объявление о пропаже или о находке.
Ранее стало известно, что за прошлый год столичные ветеринары вакцинировали свыше 430 тысяч животных. Специалисты также более четырех тысяч раз выезжали на дом и провели порядка 1,9 миллиона экспертиз продукции животного и растительного происхождения.
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