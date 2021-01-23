Жителям столицы рассказали о работе сервиса по поиску пропавших питомцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисова

Москвичи разместили уже свыше 210 объявлений в сервисе "Поиск пропавших и найденных животных", который заработал в декабре прошлого года. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Горожанам напомнили, что на платформе можно отметить не только породу, вес и пол животного, но и место пропажи на интерактивной карте.

"Поиск животных – еще одна услуга для владельцев домашних животных в Москве, которая сделает их жизнь комфортнее, так же как возможность записи к ветеринару онлайн и другие сервисы", – приводятся в материале слова председателя комитета государственных услуг столицы Елены Шинкарук.

В настоящее время активно свыше 170 объявлений. Среди них – почти 60 процентов (102 записи) о пропавших питомцах и около 40 процентов (74 записи) о найденных.

Как уточняется, большинство объявлений размещено о потере собак. Многие из них потерялись и были обнаружены в ошейниках и с поводками.

Куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса в департаменте информационных технологий Сергей Шакрыл рассказал, что за месяц жители помогли владельцам найти уже 24 потерявшихся домашних любимцев.

"Надеемся, что горожане будут еще активнее помогать друг другу и число таких позитивных историй вырастет", – сказал он.

На портале mos.ru запустили первый в России городской централизованный сервис для поиска потерявшихся питомцев. Ежегодно на улицах города находят более трех тысяч питомцев. Теперь объявление о найденном животном можно будет разместить на портале, чтобы хозяин смог его найти. Таким образом, будет создан единый реестр всех пропавших и найденных кошек и собак.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что цель проекта – сделать жизнь москвичей комфортнее и проще во всех сферах. Она напомнила, что в городе уже было запущено несколько сервисов для владельцев домашних животных.