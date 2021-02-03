Около 6 тыс домашних животных чипировали в ветклиниках столицы в 2020 году

Фото: Москва 24/Юлия Накошная

Почти 6 тысяч домашних животных чипировали в 2020 году в государственных ветеринарных клиниках столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета ветеринарии города.

"В 2020 году в государственных ветеринарных клиниках столицы было чипировано свыше 5,8 тысячи питомцев. Собак – почти 3,7 тысячи, кошек – 1,9 тысячи. Чипировать можно не только собак и кошек, но и хорьков, енотов, сурикатов, рептилий, крупных попугаев и павлинов", – говорится в сообщении.

Москвичам напомнили, что в России идентификация собак является обязательной процедурой, а кошек желательно чипировать в том случае, если с питомцем регулярно путешествуют или вывозят на дачу.

Председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин пояснил, что наличие чипа у найденных собак и кошек упрощает поиск их хозяев.

"Кроме того, наличие микрочипа поможет доказать право собственности на животное и может предотвратить его подмену", – приводятся в сообщении слова Сауткина.

В пресс-службе подчеркнули, что на сегодняшний день на портале mos.ru работает сервис по поиску пропавших животных, где можно подать объявление о пропаже или о находке.

Ранее стало известно, что за прошлый год столичные ветеринары вакцинировали свыше 430 тысяч животных. Специалисты также более четырех тысяч раз выезжали на дом и провели порядка 1,9 миллиона экспертиз продукции животного и растительного происхождения.

За 2020 год более 400 тысяч собак и кошек получили прививки от бешенства, также от болезни привили свыше двух тысяч сельскохозяйственных животных. 200 тысяч животных привили от лептоспироза, от сибирской язвы – порядка 140 тысяч. В городе было организовано 1 955 дополнительных пунктов вакцинации.

