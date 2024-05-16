16 мая, 12:40Политика
Гостей на приеме в честь визита Путина в Китай угостили местными блюдами
Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев
Владимира Путина и приглашенных гостей на государственный прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина угостили утиным бульоном с беззубками, уткой по-пекински и тушеным трепангом с луком. Об этом пишет ТАСС.
Уточняется, что в меню есть овощи в абалонном соусе, групер с креветочным бульоном, пельмени с креветками, чумиза жареная (злаковое растение), сладкое пирожное из маша (бобовая культура), а также фрукты, мороженое и ванильный мусс.
В качестве сопровождения посетителям предлагают алкогольные и безалкогольные напитки. В ассортименте – чай, кофе, китайские вина и крепкий алкогольный напиток маотай.
Президент России прибыл в КНР 15 мая с первым после переизбрания на пост визитом в зарубежное государство.
16 мая состоялись переговоры Путина и председателя Китая Си Цзиньпина в Пекине. Они завершились спустя 2,5 часа после начала.
По итогам переговоров лидеры двух стран приняли заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Также в документе подчеркивается особый характер отношений России и Китая.
Путин заявил, что Россия и Китай придают большое значение партнерству двух стран