Гостей на приеме в честь визита Путина в Китай угостили местными блюдами

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Владимира Путина и приглашенных гостей на государственный прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина угостили утиным бульоном с беззубками, уткой по-пекински и тушеным трепангом с луком. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что в меню есть овощи в абалонном соусе, групер с креветочным бульоном, пельмени с креветками, чумиза жареная (злаковое растение), сладкое пирожное из маша (бобовая культура), а также фрукты, мороженое и ванильный мусс.

В качестве сопровождения посетителям предлагают алкогольные и безалкогольные напитки. В ассортименте – чай, кофе, китайские вина и крепкий алкогольный напиток маотай.

Президент России прибыл в КНР 15 мая с первым после переизбрания на пост визитом в зарубежное государство.

16 мая состоялись переговоры Путина и председателя Китая Си Цзиньпина в Пекине. Они завершились спустя 2,5 часа после начала.

По итогам переговоров лидеры двух стран приняли заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Также в документе подчеркивается особый характер отношений России и Китая.