Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине продлились 2,5 часа

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Переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине завершились спустя 2,5 часа после начала. Об этом пишет РИА Новости.

По итогам встречи лидеры РФ и Китая приняли заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Также в документе подчеркивается особый характер отношений двух стран.

Как указал глава Китая, государства будут придерживаться принципов неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности отношений против других стран.

Путин прибыл в Китай с первым после переизбрания на пост визитом в зарубежное государство. 16 мая он проведет в столице КНР, а 17-го числа посетит Харбин.