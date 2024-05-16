Путин заявил, что отношения РФ и КНР не направлены против кого-либо

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Отношения России и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого-либо. Об этом заявил Владимир Путин в ходе беседы с председателем КНР Си Цзиньпином в узком составе.

Российский президент подчеркнул, что сотрудничество РФ и КНР в мировых делах на данный момент выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене. С его слов, Россия и Китай совместно отстаивают принципы справедливости и демократического миропорядка, отражающего многополярные реалии и основанного на международном праве порядка в мире.

Более того, продолжил Путин, страны успешно взаимодействуют в ООН, БРИКС, ШОС и G20. РФ и КНР настроены на дальнейшую гармонизацию интеграционных процессов в Евразийском пространстве, сопряжение ЕврАзЭС и инициативы "Один пояс – один путь", добавил российский лидер.

Глава государства выразил надежду, что его госвизит в Китай придаст дополнительный импульс развитию всего комплекса двустороннего сотрудничества.

Он также напомнил, что Си Цзиньпин в марте прошлого года после своего переизбрания посетил Москву. По словам Путина, у стран сложилась добрая традиция осуществления первых зарубежных визитов друг к другу, что является подтверждением последовательного развития двусторонних отношений, партнерства и стратегического взаимодействия.

Президент РФ указал, что в этом году отмечается 75 лет с момента образования КНР и установления между государствами дипломатических отношений.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия намерены придерживаться принципов присоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности отношений против других государств. По его мнению, стороны будут укреплять политическое взаимодоверие, уважать выбранный путь развития и поддерживать друг друга на пути к совместному процветанию. Глава КНР прокомментировал, что за три четверти века Китай и Россия научились преодолевать трудности, что укрепило их отношения.