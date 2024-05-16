Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении партнерства

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Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в результате переговоров в Пекине приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Об этом сообщает ТАСС.

Также делегации РФ и КНР подписали 10 совместных документов при присутствии Путина и Си Цзиньпина. Среди подписанных соглашений – концепция развития острова Большой-Уссурийский, протоколы о требованиях к экспортируемым в Китай говядине и топинамбуру, договоренности о создании межграничного резервата "Земля больших кошек", меморандум о проведении экспертного форума БРИКС, договоры о медиасотрудничестве, об обмене информацией, о сотрудничестве бизнес-ассоциаций.

Путин прибыл в Китай с первым после переизбрания на должность президента РФ зарубежным визитом. Так, 16 мая глава государства проведет в Пекине, а 17 мая посетит Харбин – административный центр провинции Хэйлунцзян. Также у Путина запланирована отдельная встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.