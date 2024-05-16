Путин прибыл в Дом народных собраний, где пройдут российско-китайские переговоры

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Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний на западной стороне площади Тяньаньмэнь, где начинается официальная программа государственного визита российского лидера в Китай. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно дипломатическому протоколу, перед началом переговоров прошла официальная церемония встречи. Председатель КНР Си Цзиньпин дожидался Путина на площади, где выстроился почетный караул.

Лидеры поприветствовали друг друга рукопожатием и отправились наблюдать за выступлением Военного оркестра Народно-освободительной армии Китая. На церемонии были исполнены гимны России и Китая.

Путин прибыл в Китай с государственным визитом. По итогам его переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином планируется подписание совместного заявления и некоторых двусторонних документов.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее рассказал, что Путин и Си Цзиньпин проведут 16 мая встречу в двух форматах: "тет-а-тет" и "1+4". Он уточнил, что сам войдет в состав российской делегации, как и глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, а также секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

У Путина также запланирована отдельная встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.