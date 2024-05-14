Ушаков: встреча Путина и Си Цзиньпина в Пекине пройдет в двух форматах

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Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин проведут 16 мая встречу в Пекине в двух форматах: "тет-а-тет" и "1+4". Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Имеется в виду, что лидеры один на один побеседуют, они прогуляются по парку рядом с дворцом, попьют чай, очевидно, а затем состоятся неформальные переговоры в ходе ужина с участием некоторых членов делегаций с обеих сторон", – передает ТАСС его слова.

Ушаков уточнил, что он сам войдет в состав российской делегации, как и кандидат на должность главы Минобороны РФ Андрей Белоусов, исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров, а также секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Их встреча будет проходить в закрытом формате, добавил помощник российского лидера.

Представители двух стран собираются затронуть самые актуальные темы внешнеполитического сотрудничества, резюмировал он.

Путин посетит Китай с государственным визитом 16–17 мая. По итогам его переговоров с Си Цзиньпином планируется подписание совместного заявления и некоторых двусторонних документов.

Кроме того, президент РФ примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Москва и Пекин сформировали новый образец отношений крупных государств, которые полностью отличаются от времен холодной войны.

