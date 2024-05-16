Си Цзиньпин рассказал о трех принципах, которым РФ и КНР будут следовать

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Китай и Россия намерены придерживаться принципов неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности отношений против других стран, заявил глава КНР Си Цзиньпин после переговоров с Владимиром Путиным.

"Стороны будут <...> последовательно укреплять политическое взаимодоверие, уважать самостоятельно выбранный путь развития, твердо поддерживать друг друга на пути к совместному процветанию", – передает ТАСС его слова.

Китайский лидер обратил внимание, что за три четверти века КНР и РФ научились преодолевать трудности, что привело к укреплению их отношений. Он подчеркнул, что сотрудничество Китая и России стало примером нового типа связей между крупными соседями.

Си Цзиньпин также сделал акцент на том, что обе страны выступают за установление миропорядка, который основывается на международном праве, а также продолжают тесно координировать позиции на площадках ООН, АТЭС и G20.

Путин прибыл в Китай с рабочим витом, где встретился с Си Цзиньпином. 16 мая лидеры двух стран приняли совместное заявление об углублении отношении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Также делегации РФ и КНР подписали 10 совместных документов, в том числе договоры о медиасотрудничестве, об обмене информацией, о сотрудничестве бизнес-ассоциаций и другие соглашения.

