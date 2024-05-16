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Владимир Путин заявил о масштабной программе перекрестных годов культуры РФ и КНР. Об этом он рассказал, выступая с заявлением для прессы по итогам российско-китайских переговоров в Пекине.

"Россия и Китай самым энергичным образом развивают культурно-гуманитарное сотрудничество", – цитирует его РИА Новости.

По словам российского лидера, официальный старт годов культуры будет дан вечером 16 мая. В рамках этого в 38 городах РФ и 51 городе Китая пройдет множество культурных мероприятий, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что первый после переизбрания зарубежный визит Путина продлится до 17 мая.

До этого, 3 января, президент РФ подписал распоряжение о проведении годов культуры России и Китая в 2024–2025 годах. Также правительству РФ было поручено утвердить устав части организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия с российской стороны.

