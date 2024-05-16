Синяя прерывистая разметка появилась на 146 улицах Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Синяя прерывистая разметка появилась на 146 столичных улицах. Об этом Дептранс Москвы сообщил в своем официальном телеграм-канале.

В ведомстве объяснили, что такая разметка указывает на платную парковку, что позволяет автомобилистам быстрее ориентироваться.

Департамент также предупреждает, что во время работ по обновлению на дорогах продолжает действовать старый вариант разметки – белый пунктир со знаком платной парковки.

Заммэра Максим Ликсутов подчеркнул, что власти столицы прикладывают все усилия для обеспечения комфортного и понятного автомобильного движения. По его словам, в ближайшие годы синюю разметку планируют нанести на всех местах с оплатой.

В начале апреля специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обновлению дорожной разметки после зимы. Работы начались после того, как в Москве установились постоянные положительные температуры.

Заммэра Петр Бирюков рассказал, что разметка выполняется долговечными пластичными материалами: холодным двухкомпонентным пластиком и термопластиком.

