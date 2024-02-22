Более 100 островков безопасности обустроят на столичных дорогах в этом году

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Москве обустроят свыше 100 островков безопасности для пешеходов по проектам ЦОДД. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

По его словам, такие островки будут отделены треугольной разметкой на участках разделительных полос у пешеходных переходов.

"Обустройство более 100 островков безопасности в этом году – часть стратегии по снижению аварийности в городе. Такие элементы будут размещены на оживленных участках, вблизи школ, парков, торговых центров и других общественных мест", – передает портал мэра и правительства Москвы слова Ликсутова.

Ликсутов сообщил, что островки обустроят рядом с пешеходными переходами на Краснолиманской улице в ЮЗАО, в Проектируемом проезде № 7032 в ТиНАО, на Монтажной улице в ВАО и Беловежской улице в ЗАО.

Заммэра объяснил, что такие участки необходимы для пешеходов, которые не успевают быстро перейти дорогу, в том числе для детей, пожилых и маломобильных граждан. Также островки напоминают автомобилистам о снижении скорости перед пешеходным переходом, добавил Ликсутов.

Что касается штрафов, они предусмотрены за наезд на островок безопасности или его пересечение. В данном случае водителя могут обязать заплатить за нарушение 500 рублей. Кроме того, парковка на этих участках запрещена, а также в пределах пяти метров от них. Автомобилисту могут назначить штраф в размере одной тысячи рублей.

Ранее столичный Дептранс рассказал, что в Москве в этом году реализуют более тысячи улучшений для комфортного движения. Речь, в частности, идет о новых парковочных местах, пешеходных переходах и дополнительных полосах.

Так, в январе уже обустроили 1 307 парковочных мест, дополнительную полосу на пересечении улиц Лукинской и Чоботовской для увеличения пропускной способности перекрестка на 11%. Кроме того, специалисты обустроили четыре пешеходных перехода и шесть мест, где установили светофоры.



300 пешеходных переходов обустроят в Москве в 2024 году