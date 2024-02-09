Предупреждающий пешеходов о приближении авто светофор тестируют в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) тестирует новый светофор, который будет предупреждать пешеходов на переходе о возможном появлении автомобиля на повороте. Об этом сообщили в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По информации департамента, раньше люди не знали, что из-за поворота может возникнуть машина, так как при одновременном включении зеленого светофора для пешеходов и автомобилистов, предупреждение в первую очередь появлялось для водителей. Теперь же и для пешеходов в этой ситуации будет дополнительно включаться белое изображение машины с восклицательным знаком.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов добавил, что тестирование осуществляется на данный момент на пяти улицах. Если оно пройдет успешно, то эти светофоры будут установлены и начнут работать там, где существует большой риск возникновения аварий, уточнил заммэра.

В Дептрансе добавили, что тестирование проводится на перекрестке 1-го проезда Перова Поля и Зеленого проспекта, пересечении Центрального проспекта и Яблоневой аллеи (Зеленоград), пересечении Центрального проспекта и улицы Николая Злобина (Зеленоград), на перекрестке улицы Сергея Эйзенштейна и Продольного проезда, а также на пересечении улицы Широкой и Проектируемого проезда № 5286.

Ранее Ликсутов сообщил, что ЦОДД запустил тестирование нового светофора, который установлен на перекрестке Краснопресненской набережной и улицы 1905 года. По его словам, новая модель под названием "Сириус" отличается от обычного светофора встроенной контурной подсветкой, которая будет дублировать цвет горящего сигнала.



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