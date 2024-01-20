В Москве начали тестировать новый светофор со встроенной контурной подсветкой

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) запустил тестирование нового светофора, который установлен на перекрестке Краснопресненской набережной и улицы 1905 года. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, новая модель под названием "Сириус" отличается от обычного светофора встроенной контурной подсветкой, которая будет дублировать цвет горящего сигнала. Таким образом, как утверждает Ликсутов, водитель в любую погоду и время суток сможет издалека заметить, какой цвет загорается, что позволит избежать происшествий на дорогах.

"Если светофор зарекомендует себя, то новинка появится на других улицах. Приоритет для нас – продолжать снижать число аварий, такое поручение дал Сергей Собянин", – заключил он.

Сейчас в Москве стоит порядка 56 тысяч светофоров, которые имеют возможность удаленного подключения. Их устанавливают в местах аварийности, а также около пешеходных переходов рядом с больницами, школами и другими важными соцобъектами.

Ранее Ликсутов рассказал, что в Москве модернизировали светофоры почти по 200 адресам. Он уточнил, что особое внимание обратили на те места, где в 2022 году произошли ДТП с пострадавшими. При этом, по его словам, еще на 40 светофорах установили дополнительные секции и кнопки для пешеходов.



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