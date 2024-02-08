Прерывистая разметка появится в пяти тоннелях Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сплошную разметку заменят на прерывистую в пяти столичных тоннелях в 2024 году, что позволит автомобилистам осуществлять перестроения между рядами без нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

В новом году разметка появится в Митьковском и Арбатском тоннелях, на Садовом кольце (под эстакадой Комсомольского проспекта), Бутырской улице (перед Третьим транспортным кольцом) и Дмитровском шоссе (под улицей Руставели).

До этого, по информации департамента, водители были вынуждены занимать необходимую для них полосу еще до въезда в тоннель, так как пересечение сплошной линии является нарушением ПДД.

Перед тем как нанести разметку, специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) изучают каждый участок на предмет аварийности, опасных радиусов поворота, помех для обзора или недостаточного освещения, а также большой протяженности самого тоннеля. Прерывистые линии делают только тогда, когда все эти условия по безопасности проезда соблюдены.

При этом заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что все изменения в городе на дорогах происходят с учетом пожеланий самих жителей столицы и автоэкспертов. Так, с 2020 года сплошные линии на прерывистые заменили уже в 24 тоннелях.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем обновлять и развивать транспортную инфраструктуру для удобства горожан", – заключил он.

Ранее Сергей Собянин заявил, что безопасность и скорость движения на отдельных участках МКАД удалось увеличить на 35% благодаря изменениям разметки. По словам мэра, разметка позволяет увеличить количество рядов, а также удлинить переходные полосы в районе съездов.



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