Собянин: изменение дорожной разметки помогает сделать МКАД безопаснее и быстрее

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Безопасность и скорость движения на отдельных участках МКАД удалось увеличить на 35% благодаря изменениям разметки. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Московская кольцевая автодорога – одна из самых востребованных магистралей города: ежедневно по ней передвигается больше 1 миллиона машин Изменение дорожной разметки помогает сделать МКАД безопаснее и быстрее", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам мэра, эффективнее физического расширения дорог. При этом он все равно позволяет увеличить количество рядов, а также удлинить переходные полосы в районе съездов.

За 2022 год город реализовал на МКАД пять крупных проектов по изменению дорожной разметки, подытожил градоначальник.

Ранее сообщалось, что до конца 2023 года в Москве оборудуют свыше 40 километров выделенных полос для общественного транспорта. Две из них заработают уже с 4 марта.



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