В Госдуме предложили вернуть штрафы за среднюю скорость

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Власти нескольких российских регионов, Минтранс, а также производители дорожных камер попросили вернуть штрафы за среднюю скорость на отдельных участках дорог во время круглого стола в Госдуме. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Фиксация нарушения средней скорости в РФ велась с 2013 по июнь 2021 года. Так, автомобилисты получали штрафы за проезд подконтрольных отрезков быстрее допустимой средней скорости.

В частности, возвращение подобных штрафов поддержали в правительстве Москвы. Представитель столичного центра организации дорожного движения Владимир Карпов объяснил, что такой контроль необходим на эстакадах, в тоннелях, рядом с больницами и детскими учреждениями.

Замглавы Минтранса Московской области Виталий Резанов напомнил, что в 2019–2021 годах в Подмосковье было 174 подобных участка. По его словам, после введения контроля средней скорости, аварийность на этих участках сократилась на 45%, а после отмены – снова выросла.

Представитель Минюста Дарья Зайкина рассказала о позиции ведомства и МВД к этому вопросу. По ее словам, правила контроля средней скорости – это технический вопрос, который не относится к регулированию КоАП. Так, в кодексе можно закрепить, например, норму со ссылкой на подзаконный акт правительства, в котором будут описаны детали.

Зайкина также не исключила, что придется вносить изменения и в ПДД. В связи с этим необходимо заранее определить форму изменений.

Первый зампредседателя думского комитета по транспорту Рифат Шайхутдинов сообщил изданию, что мнения в парламенте по поводу возвращения штрафов за среднюю скорость пока расходятся. По его словам, по окончании круглого стола, будет подписан протокол, который, вероятнее всего, ляжет в основу обращения в правительство России.

Ранее в Госдуме предложили повысить штрафы за курение и употребление спиртного в транспорте. Такую инициативу поддержал член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Также, по его мнению, необходимо создать черный список авиадебоширов.

Парламентарий добавил, что сегодня по вопросу ужесточения мер по противодействию неправомерному поведению в транспорте имеется общественный запрос.

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