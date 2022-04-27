Автоюрист перечислил подводные камни борьбы с повторными ДТП

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Автоюрист, адвокат Общественного движения автомобилистов "Свобода выбора" Сергей Радько рассказал о подводных камнях борьбы с повторными авариями. Об этом сообщает "Радио 1".

Комментируя сообщение о том, что правительственная комиссия поручила столичным властям разработать способ оформления мелких аварий на скоростных дорогах без остановки, эксперт заявил, что оформление такого ДТП можно будет ввести, только изменив правила дорожного движения на федеральном уровне.

"Ожидается, что площадкой для эксперимента станет столичный регион, поскольку Москва является лидером по количеству вторичных ДТП. Много дорог, скорости довольно большие, и, если машина остановилась, а в нее потом влетает другая, это часто заканчивается печально. Практического решения этой проблемы пока нет", – пояснил юрист.

По словам адвоката, с одной стороны, нужно провести эксперимент на некоторых дорогах, чтобы оформлять ДТП без ожидания правоохранителей. С другой – порядок оформления аварии урегулирован исключительно в федеральных ПДД, и без изменения их на федеральном уровне ничего сделать не получится.

Радько выразил мнение, что столичные власти могут только внести предложение: например, изменить ПДД так, чтобы упрощенную схему оформления аварии можно было вводить решением регионов. А местные власти смогут определить те улицы и магистрали, ДТП на которых можно таким способом оформить. Однако, по словам юриста, из этого вытекает еще одна трудность.

"Много лет как у нас существует порядок оформления ДТП без сотрудников полиции. Уже сейчас страховые компании часто заявляют, что чуть ли не 60 или 70% этих происшествий – это обман, мошенничество и попытки недобросовестных граждан получить необоснованное возмещение с несчастных страховщиков. И это при условии, что все оформляется как положено. Если же авария будет оформляться не в момент происшествия, а уже когда машины переместились на обочину, это даст страховщикам неограниченные возможности для отказа в выплате. Без решения этой проблемы что-то делать бесполезно", – уточнил специалист.

Кроме того, как подчеркнул Радько, менять правила дорожного движения необходимо, обязательно учитывая мнения страхового сообщества, иначе страховщики будут отказывать попавшим в ДТП автомобилистам в выплате средств.

Ранее сообщалось, что депутаты от фракции ЛДПР и сенаторы намерены внести на рассмотрение Госдумы проект постановления об амнистии в отношении водителей, совершивших административные правонарушения. В отношении совершивших правонарушения предлагалось не начинать производство, а начатое производство до дня вступления в силу постановления об объявлении амнистии прекратить.