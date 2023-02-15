В Госдуме предложили повысить штрафы за курение и употребление спиртного в транспорте

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В России следует создать черный список авиадебоширов, а также повысить штрафы за курение и употребление спиртных напитков в транспорте. Такую инициативу поддержал член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, передает РИА Новости.

Парламентарий добавил, что сегодня по вопросу ужесточения мер по противодействию неправомерному поведению в транспорте имеется общественный запрос.

До этого крупнейшая чартерная авиакомпания РФ Azur Air поддержала предложение сделать наказание для авиадебоширов более суровым. В организации выразили готовность участвовать в проработке вопроса.

Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Шереметьево задержали пьяную пассажирку самолета рейсом Ставрополь – Москва. Во время полета женщина нецензурно выражалась, не реагировала на замечания бортпроводников, а одного из них укусила.

На данный момент решается вопрос о привлечении женщины к ответственности. Отмечается, что бортпроводнику понадобилась помощь медиков.

Пассажирка рейса авиакомпании "Аэрофлот" обнажилась на борту и устроила дебош

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