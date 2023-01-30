Жителя Курска арестовали в Москве за избиение пассажира метро

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

33-летнего жителя Курска арестовали до 23 февраля за подозрение в избиении пассажира Московского метрополитена. Об этом сообщает телеграм-канал столичной прокураторы.

Злоумышленника обвиняют по статье "Хулиганство на транспорте общего пользования". Инцидент произошел 28 января. Подозреваемый атаковал руками и ногами одного из пассажиров метро.

Известно, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по статье "Побои". В 2013 году его судили за драку в Московском метрополитене.

Ранее сообщалось, что мужчина устроил перестрелку из травматического оружия во время ссоры в Москве. Инцидент случился недалеко от заведения общественного питания на улице Неверовского. В результате стрельбы несколько мужчин получили травмы.

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