Мужчину арестовали за обстрел машины и избиение женщины в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранители арестовали мужчину, который в ТиНАО выстрелил по машине из пневматики и ударил управлявшую автомобилем женщину. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

"Около 16:40 на улице Школьной в Щербинке мужчина выстрелил из пневматического пистолета по автомобилю. Из-за этого между ним и женщиной-водителем произошел конфликт, в ходе которого стрелок ударил оппонентку по лицу", – поделились в МВД.

В результате стрельбы никто не пострадал. Мужчину задержали, на данный момент по факту случившегося организована проверка.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге случился дорожный конфликт, который завершился стрельбой.

По предварительной информации, водитель Nissan поссорился с водителем Lada Largus. После этого словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой зачинщик достал травматический пистолет.

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