Открывший стрельбу в Крымске мужчина проиграл имущественное дело

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Мужчина, который открыл стрельбу в городе Крымске Краснодарского края, незадолго до происшествия проиграл дело об имуществе. Соответствующая информация опубликована на сайте Крымского районного суда.

Согласно базе данных, судья отказала Владимиру Жирову в иске к сыну 24 ноября.

Первый иск Жиров подал в конце декабря 2019 года. Тогда он обратился в суд с требованием признать недействительной сделку купли-продажи объекта площадью 46,9 квадратного метра. Известно, что соответствующий договор заключили некий Швец в лице продавца и Юрий Жиров – в лице покупателя.

Согласно документу, сын подозреваемого с 2009 года состоит на учете у психиатра с диагнозом "шизофрения", поэтому он не может приобретать имущество. Жиров развелся со своей женой, однако та сняла с банковского счета средства, нажитые в браке, и вложила их в покупку квартиры для сына. Мужчина же обратился в суд с требованием признать сделку недействительной, вернуть квартиру покупателю и взыскать с него стоимость квартиры в размере 1 750 000 рублей в равных долях в пользу бывшей жены Жирова и истца. Однако суд тогда отказал мужчине.

После этого в базе суда были зарегистрированы и другие иски. Так, в 2021 году экс-супруга Жирова подала иск на бывшего мужа, а уже в 2022 году был зарегистрирован иск подозреваемого к сыну.

Владимир Жиров открыл огонь в городе Крымске 24 ноября. В результате погибли четыре человека. По данным правоохранителей, злоумышленник застрелил двух работников одного из медицинских центров на улице Комарова, а после вышел на улицу и убил одного прохожего. Еще один пострадавший получил тяжелые ранения. После этого злоумышленник покончил жизнь самоубийством.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.



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