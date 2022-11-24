17:51Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в Крымске на Кубани
Огонь на улице открыл неизвестный мужчина. Это произошло возле местного торгового центра "Славянский".
"Предварительно, мужчина застрелил троих", – сообщил собеседник информагентства.
По данным правоохранителей, стрелявший является одним из погибших в результате трагедии. Ряд телеграм-каналов приводит информацию, что огонь открыл местный житель, проигравший суд сыну и бывшей жене по имущественному спору.
По предварительным данным, мужчина устроил ссору бывшей жене – сначала они ругались на улице, а затем зашли в местный ТЦ, где за женщину вступился один из посетителей. После этого мужчина достал оружие и начал стрелять, а затем уехал домой к сыну и совершил суицид.
На место происшествия выехал межрайонный прокурор. Организована прокурорская проверка.
Ранее 24 ноября стало известно о стрельбе в американском штате Филадельфия. Нападение произошло в квартале от одного из учебных заведений. От действий злоумышленника пострадали не менее четырех подростков.
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