Четыре человека погибли при стрельбе в Крымске на Кубани

Видео: телеграм-канал SHOT

Четыре человека погибли при стрельбе на улице города Крымска в Краснодарском крае, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Огонь на улице открыл неизвестный мужчина. Это произошло возле местного торгового центра "Славянский".

"Предварительно, мужчина застрелил троих", – сообщил собеседник информагентства.

По данным правоохранителей, стрелявший является одним из погибших в результате трагедии. Ряд телеграм-каналов приводит информацию, что огонь открыл местный житель, проигравший суд сыну и бывшей жене по имущественному спору.

По предварительным данным, мужчина устроил ссору бывшей жене – сначала они ругались на улице, а затем зашли в местный ТЦ, где за женщину вступился один из посетителей. После этого мужчина достал оружие и начал стрелять, а затем уехал домой к сыну и совершил суицид.

На место происшествия выехал межрайонный прокурор. Организована прокурорская проверка.

Ранее 24 ноября стало известно о стрельбе в американском штате Филадельфия. Нападение произошло в квартале от одного из учебных заведений. От действий злоумышленника пострадали не менее четырех подростков.

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