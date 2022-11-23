Семь человек погибли при стрельбе в магазине в Вирджинии

Фото: ТАСС/AP/WAVY-TV 10

В американском городе Чесапик в штате Вирджиния произошла стрельба в магазине Walmart. В результате произошедшего погибли семь человек, включая нападавшего. Об этом со ссылкой на полицию сообщают власти города в Twitter.



"Полиция Чесапика подтвердила, что есть семь погибших, включая стрелявшего", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Центральной школе визуальных и исполнительских искусств в Сент-Луисе ее бывший 19-летний ученик устроил стрельбу. В результате нападения погибли три человека, в том числе и сам стрелок.

По словам правоохранителей, бывший учащийся ворвался в школу с винтовкой.



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