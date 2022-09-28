В больнице в Арканзасе произошла стрельба

Фото: depositphotos/Stringer_Image

Власти американского штата Арканзас сообщили о произошедшей в местном госпитале стрельбе.

"Спецагенты бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, оружия и взрывчатых веществ (ATF) реагируют на сообщения об инциденте со стрельбой в больнице святого Винсента в городе Шервуд, Аризона", – говорится в сообщении бюро в Twitter.

По данным СМИ, один человек ранен в результате инцидента, один человек задержан правоохранителями.

Ранее сообщалось, что минимум три человека получили ранения в результате стрельбы на территории университета в Новом Орлеане, штат Луизиана. Во время выпускной церемонии в университете произошла драка, после которой были слышны от 5 до 12 выстрелов. Пострадавшие были доставлены в местную больницу, подозреваемый в стрельбе задержан.



Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!