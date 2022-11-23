07:59Происшествия
Стрельба произошла в американском штате Вирджиния
Фото: depositphotos/Stringer_Image
Злоумышленник открыл стрельбу в магазине Walmart в американском городе Чесапик, штат Вирджиния. Информацией об этом поделился ABC со ссылкой на правоохранителей.
По данным телекомпании, стрелок, предположительно, скончался. Представители полиции проинформировали, что на данный момент поступили данные о нескольких погибших и раненых. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия и точное число жертв.
Ранее сообщалось, что три человека получили ранения в результате стрельбы в парке неподалеку от одного из колледжей в канадском Квебеке. Уточнялось, что смертей среди жертв удалось избежать.
До этого поступала информация, что два человека, включая одного полицейского, погибли из-за стрельбы в трех канадских городах.
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