СК завершил расследование дела о стрельбе в вузе Перми

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Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в массовом убийстве в пермском вузе Тимура Бекмансурова, сообщается на сайте СК РФ.

"Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных подпунктами "а", "е", "и" части 2 статьи 105, частью 3 статьи 30, подпунктами "а", "е", "и" части 2 статьи 105, статьей 317, частью 2 статьи 167 УК РФ ("Убийство и покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений"; "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"; "Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, общеопасным способом")", – отметили в ведомстве.

В ходе расследования допросили свыше 1 130 свидетелей, провели более 185 осмотров мест происшествий и предметов, а также осуществили свыше 230 судэкспертиз.

В настоящее время дело готовится к передаче в суд.

Трагедия произошла утром 20 сентября 2021 года в Пермском государственном университете. Студент юрфака ПГНИУ Тимур Бекмансуров вошел на территорию вуза и начал стрелять по преподавателям и студентам. В результате шесть человек погибли, больше 40 пострадали.

Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что экспертизой стрелок признан вменяемым.

